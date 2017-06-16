الإسكان: استكمال الشراكة بين "المجتمعات العمرانية" و"بالم هيلز" لتنفيذ واحة أكتوبر
الإسكان: استكمال الشراكة بين "المجتمعات العمرانية" و"بالم هيلز" لتنفيذ واحة أكتوبر
10:55 ص الجمعة 16 يونيو 2017
كتبت- ندى الخولي:
أكد مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وافق على استكمال إجراءات مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الهيئة وشركة "بالم هيلز للتعمير" لإقامة مشروع واحة أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر، بنظام الشراكة.
وقال مدبولي في بيان اليوم الجمعة، إن: المشروع سيُقام علي مساحة 3 آلاف فدان بمدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستحصل علي حصص مالية وعينية من الشراكة بهذا المشروع، وتتمثل الحصص المالية في تدفقات مالية تبلغ نحو 25.2 مليار جنيه، منها دفعة مقدمة 350 مليون جنيه، مقسمة علي 3 مراحل، بينما تتمثل الحصص العينية في حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي 371.000 م2 سكني، و50.000 م2 تجاري.
وأشار الوزير إلى أنَ الوزارة تولي أهمية كبيرة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والتي أثبتت نجاحها، حيث بدأ تنفيذ عدد من المشروعات التي تم توقيعها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ومنها مشروعا "آى سيتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر" ومشروع الشراكة مع شركة "عربية"، ويتم الاستعداد حالياً لطرح حزمة جديدة من مشروعات الشراكة علي المستثمرين في عدد من المواقع المتميزة بالمدن الجديدة.
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