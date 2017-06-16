«رونالدو» يرغب في الرحيل عن إسبانيا

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أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى الغضب الشديد الذي ينتاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما اتهم من قبل النيابة الإسبانية بالتهرب ضريبيًا عن دفع مبلغ مالي قدره 14,7 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو يفكر جديًا في الرحيل عن إسبانيا خاصة أنه من المنتظر أن تتقدم أندية باريس سان جيرمان وموناكو ومانشستر يونايتد بعروض لن تقل عن 180 مليون يورو للحصول على خدمات النجم البرتغالي الأفضل في العالم في الوقت الحالي.

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وأبدى نادي ريال مدريد دعمه الكامل لرونالدو وقدرته على إثبات براءته في أسرع وقت ممكن خاصة أن اللاعب البرتغالي أظهر إلتزامًا كبيرًأ في دفع الضرائب منذ قدومه للنادي في عام 2009، إلا أن ذلك الدعم يبدو أنه لم يكن كافيًا ليفكر رونالدو جديًا في مغادرة الفريق الملكي وإسبانيا بالكامل.