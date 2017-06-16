غرفة تعذيب أمنية وصفعة «العندليب».. 10 مشاهد ضرب حقيقية في السينما

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نشر الفنان محمد إمام مقطع فيديو عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يوضح تعرضه للضرب مع الفنان الشاب محمد أنور، على يد الفنان مصطفى بسيط في مشهد من مسلسل "لمعي القط"، معلقًا: "المشهد ده سخنت بسيط إنه يضرب أنور بجد، وفى وسط التصوير، أندمج وقام واكلنا علقة احنا الاتنين، كله باين في المشهد".

وفي التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" أشهر 10 مشاهد ضرب حقيقية في السينما المصرية.

صفعة العندليب

تعتبر تلك الصفعة هي الأشهر في تاريخ السينما المصرية، خاصة وأن من تلقاها هو العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي طلب من عماد حمدي أن يصفعه على وجهه بشكل حقيقي بناءً على أوامر المخرج، وبعد إلحاح وافق عماد حمدي وسدد صفعة قوية على وجه عبد الحليم الذي لم يسقط من شدتها ولكنه ظل يعاني من آثارها على أذنه لمدة أسبوع بعد انتهاء المشهد، وفق ما أوضح الفنان حسن يوسف، أحد المشاركين في الفيلم، خلال حلقة من برنامج "ممنوع من العرض"، على قناة "الحياة 1".

علقة ساخنة لميرفت أمين

قالت الفنانة ميرفت أمين، خلال استضافتها في برنامج "ممنوع من العرض" إنها تلقت "علقة ساخنة" من أحمد زكي، في أحد مشاهد الفيلم، موضحة أن كل الضرب كان حقيقيًا، حيث قام بجذبها من شعرها وضربها بالأقلام على وجهها، مضيفة أن أحمد زكي، لم يختلف عن شخصيته في الحقيقة ووقت تجسيد المشهد وأنه لا فرق بين التمثيل والواقع فهو قام بأداء الدور جيدًا وخاصة في المشهد الخاص بمعايرتها له.

كدمات سعاد حسني في غروب وشروق

يحكي الفنان الراحل إبراهيم خان، في أحد اللقاءات التلفزيونية، أنه فوجئ أثناء تصوير فيلم "غروب وشروق" بسعاد حسني قبل تصوير مشهد الضرب أنها جاءت وطلبت الحديث معه، حيث قالت له إن المشهد القادم هو من المشاهد الهامة في الفيلم ويجب تنفيذها كما ينبغي وطالبته أن يضربها بالفعل لا أن يمثل أنه يضربها وأن يجرها من شعرها فعلا و ستحاول أن تساعده بقدمها، قام الفنان الراحل بصفعها صفعات متتالية و سحبها من شعرها، حتى انتهى المشهد بإصابة سعاد حسني بالعديد من الكدمات التي استلزمت أن تلزم الفراش لفترة.

صفية العمري في البيه البواب

ومن ضمن الصفعات القوية التي سددها الفنان أحمد زكي لضحاياه في أفلامه، كانت صفعته على وجه الفنانة صفية العمري فى فيلم "البيه البواب"، حتى أن أصابع "زكي" ظلت تاركة للأثر على وجه الفنانة حتى وقت طويل.

محمود مرسى يصفع نجوى إبراهيم

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قالت الفنانة نجوى إبراهيم إن الفنان القدير محمود مرسى صفعها بقوة على وجها أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم فجر الإسلام، مضيفة أثناء حديثها لأحد البرامج أن الصفعة امتدت حتى الأذن مما جعلها تسمع صوت صفير، وأغمى عليها بعد هذا المشهد.

صفعة ميس حمدان

صفع النجم نضال الشافعى الفنانة ميس حمدان بقوة شديدة أثناء تأدية أحد مشاهد مسلسله "شطرنج" مما دفعها لنشر صورة على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، وعلقت عليها، قائلة: "نضال الشافعى اندمج جدًا، وهو بيضربنى قلم فى مشهد فى المسلسل، ودى النتيجة، وجع فظيع بس أكل العيش مر".

ضرب منى زكي في احكي يا شهرزاد

من المشاهد الصعبة التي أرهقت الفنان حسن الرداد في تأديتها حسب ما قاله في حوار صحفي، هو مشهد ضربه للفنانة منى زكي في فيلم "احكي يا شهرزاد"، وكذلك ضربها له في نفس المشهد.

خيانة مشروعة

صرحت الفنانة سمية الخشاب في عدد من اللقاءات الإعلامية بأنها تلقت "علقة ساخنة" من الفنان هاني سلامة في فيلم "خيانة مشروعة"، فبينما كانت تحاول سمية في الفيلم الإيقاع بحسن الرداد لتقنعه أن يخدع ساندي بحبه لها، حتى ينفصل عنها هاني سلامة، ويتزوجها استمع هاني لهذه المكالمة الهاتفية، وظن أنها تخونه، فقام بصفعها عدة أقلام، ثم جذبها على الأرض، وهو ما تسبب في آلام وجروح في وجه سمية.

ضرب الشحات مبروك

خلال لقاء تلفزيوني له مع برنامج "بوضوح" صرح لاعب كمال الأجسام الشحات مبروك، بأنه كان يتلقى ضربًا حقيقيًا في الأفلام، حتى يبدو المشهد واقعيًا، لافتًا إلى أن ذلك الضرب كان مسموحًا به فقط في الجسم وليس الوجه.

غرفة تعذيب أمن الدولة

ذكر الفنان ماجد المصري في لقاء تلفزيوني أن جميع مشاهد التعذيب داخل غرفة أمن الدولة في مسلسل "آدم" كانت حقيقية، وأصابت بعض الممثلين بالإصابات والانهيار النفسي، ومن بينها مشاهده مع مي عز الدين، والفنانة دينا فؤاد.