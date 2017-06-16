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غلق محطة السادات اليوم لدواع أمنية

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غلق محطة السادات اليوم لدواع أمنية غلق محطة السادات اليوم لدواع أمنية

التحرير

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أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث باسم جهاز تشغيل مترو الأنفاق في تصريحات له اليوم، إنَّه سيتم اليوم الجمعة غلق محطة أنور السادات من بداية التشغيل وعدم توقف القطارات بالمحطة بالخط الأول والثاني لدواع أمنية.

وشهدت الشوارع المؤدية لميدان التحرير، على مدار اليومين الماضيين، إجراءات أمنية مشددة ، كما انتشرت قوات الأمن لحماية المصالح الحكومية والأماكن الحيوية.

ومحطة مترو السادات، معروفة لدى الجمهور باسم محطة "التحرير"، نظرًا لقربها من الميدان الشهير الذي شهد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك خلال 18 يومًا.

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ودعا حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعدد من الأحزاب الأخرى إلى احتجاجات اليوم الجمعة اعتراضا على موافقة البرلمان على اتفاقية تيران وصنافير.

ووافق مجلس النواب، بشكل نهائي، الأربعاء الماضي، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة على جزيرتي "تيران" و "صنافير" للسعودية، ويبدأ تنفيذ الاتفاقية فور نشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر، قضت في يناير الماضي، بـ"مصرية" جزيرتي "تيران وصنافير"، تأييداً لحكم سابق صدر في يونيو 2016، من محكمة القضاءء الإداري، يلغي الاتفاقية التي وقعها البلدان، العام الماضي.

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التحرير

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