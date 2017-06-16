لسوء الخدمات.. متشاجرون يحطمون محتويات مستشفى بلطيم في كفر الشيخ
لسوء الخدمات.. متشاجرون يحطمون محتويات مستشفى بلطيم في كفر الشيخ
10:36 م الخميس 15 يونيو 2017
مستشفي بلطيم المركزي
كفر الشيخ - إسلام عمار:
حطم مجموعة من المتشاجرين، قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بلطيم المركزي بكفر الشيخ، اليوم الخميس، لسوء الخدمات الطبية بالمستشفى، ووجود حالة من البطء الشديد، وغياب تام للأطباء لإسعاف المرضى.
وأكد شهود عيان، أن قرية الشيخ مبارك التابعة لمركز بلطيم، شهدت اليوم وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة، أسفرت عن إصابة البعض منهم، وجرى نقلهم لمستشفى بلطيم المركزي، وخلال تواجد 4 متشاجرين منهم في قسم الاستقبال والطوارئ، حطموا محتويات هذا القسم لعدم وجود خدمات طبية.
وأوضح شهود العيان، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه فور وصول المتشاجرين أبناء العمومة للمستشفى، لتعرضهم لإصابات بالغة في أنحاء متفرقة بأجسادهم، كانت هناك حالة بطء شديد في علاجهم، وسط غياب تام للأطباء؛ ما أدى إلى لجوئهم لتهشيم محتويات القسم، فيما نُقل شخصان منهم لمستشفى كفر الشيخ العام لسوء حالتهما.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. مُسعف وسائق يسلمان 138 ألف جنيه عثرا عليها بكفر الشيخ
-
عمليات الإسعاف: إصابة 5 طالبات ثانوية بهبوط وإغماءات بكفر الشيخ
-
بسبب "تيران وصنافير".. محامي يقود مسيرة "عائلية" في كفر الشيخ
-
توريد 180 ألف طن قمح محلي بصوامع كفر الشيخ
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
إنفوجرافيك| رسوم تراخيص السيارات الجديدة والمستعملة طبقا للقانون الجديدسيارات
-
بعد موافقة النواب.. هل هناك ما يمنع تنفيذ اتفاقية "تيران وصنافير"؟أخبار
-
بلومبرج: قائمة مطالب سعودية إماراتية من قطر لإنهاء حصارها قريبًاأخبار
-
تداول أجزاء من امتحانات الأحياء والتفاضل والجغرافيا.. والتعليم تردأخبار
-
توقعات بضغوط "محدودة" على الدولار بعد إلغاء القيود على التحويلات للخارجأخبار
-
بعكس المتوقع.. أضرار لا تعرفها لتناول الحليب يومياً.. تعرف عليهافنون