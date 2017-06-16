لسوء الخدمات.. متشاجرون يحطمون محتويات مستشفى بلطيم في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

حطم مجموعة من المتشاجرين، قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بلطيم المركزي بكفر الشيخ، اليوم الخميس، لسوء الخدمات الطبية بالمستشفى، ووجود حالة من البطء الشديد، وغياب تام للأطباء لإسعاف المرضى.

وأكد شهود عيان، أن قرية الشيخ مبارك التابعة لمركز بلطيم، شهدت اليوم وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة، أسفرت عن إصابة البعض منهم، وجرى نقلهم لمستشفى بلطيم المركزي، وخلال تواجد 4 متشاجرين منهم في قسم الاستقبال والطوارئ، حطموا محتويات هذا القسم لعدم وجود خدمات طبية.

وأوضح شهود العيان، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه فور وصول المتشاجرين أبناء العمومة للمستشفى، لتعرضهم لإصابات بالغة في أنحاء متفرقة بأجسادهم، كانت هناك حالة بطء شديد في علاجهم، وسط غياب تام للأطباء؛ ما أدى إلى لجوئهم لتهشيم محتويات القسم، فيما نُقل شخصان منهم لمستشفى كفر الشيخ العام لسوء حالتهما.