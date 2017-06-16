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الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 16 يونيو 2017

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مصراوي Masrawy

الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 16 يونيو 2017

06:43 ص الجمعة 16 يونيو 2017

الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 16 يونيو 2017

القاهرة - (أ ش أ):

القاهرة: يقيم مركز طلعت حرب الثقافي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، احتفالية للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، يعقبه عرض لفرقة الصامتين، ضمن عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تقيمها قطاعات الثقافة.

القاهرة: يشارك وزير المالية عمرو الجارحي في الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي يقام بكوريا الجنوبية.

نواكشوط : يقوم وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسي جان إيف لدريان بزيارة لموريتانيا يلتقي خلالها مع عدد من كبار المسؤولين.

الجزائر : يشارك رئيس المجلس الدستوري الجزائري مراد مدلسي في أعمال الدورة الحادية عشر بعد المائة 111 للجنة الأوروبية للديمقراطية بواسطة القانون التابعة للمجلس الأوروبي المعروفة بـ"لجنة فينيسيا" التي تنعقد بمدينة البندقية (فينيسيا) الإيطالية.

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مصراوي Masrawy

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