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قلق روسي من راجمات صواريخ أمريكية في سوريا

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مصراوي Masrawy

قلق روسي من راجمات صواريخ أمريكية في سوريا

07:17 ص الجمعة 16 يونيو 2017

قلق روسي من راجمات صواريخ أمريكية في سوريا

السورية تؤكد أنها حققت تقدما نحو منطقة الت

(بي بي سي):

أعربت وزارة الدفاع الروسية عن قلقها بشأن نشر الولايات المتحدة راجمات صواريخ من نوع "هيمارز" في قاعدة عسكرية شرقي سوريا.

وقالت الوزارة إنها لا تستبعد أن يكون الهدف من وراء نشر منظومتي راجمات صواريخ في التنف هو استهداف قوات تحارب التنظيم المسمى الدولة الإسلامية.

ويعتقد أنه تم إدخال الراجمات من الأردن إلى التنف حيث تتمركز قوات معارضة وقوات خاصة غربية.

وكانت طائرة مقاتلة أمريكية قصفت الشهر الماضي قافلة تابعة للحكومة السورية.

وقالت موسكو، التي تعتبر الحليف العسكري الرئيسي لدمشق، إنه "ليس مستحيلا أن تشن هجمات مماثلة على القوات السورية مستقبلا، هذه المرة باستخدام راجمات الصواريخ"، حسب بيان وزارة الدفاع الروسية.

وتفيد تقارير بتقدم قوات سورية وأخرى مدعومة من إيران نحو القاعدة الموجودة في منطقة صحراوية قليلة السكان.

وتؤكد الحكومة السورية أنها بسطت سيطرتها على رقعة جديدة في منطقة التنف، هذا الأسبوع.

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مصراوي Masrawy

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