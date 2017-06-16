الداخلية تعلن الاستنفار لمواجهة تظاهرات "تيران وصنافير"

كتب - محمد الصاوي:

عززت قوات الأمن من تواجدها بمحيط الميادين العامة بالقاهرة والجيزة، بالتزامن مع دعوة عدد من الحركات السياسية إلى التظاهر، اليوم الجمعة؛ اعتراضا على موافقة مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تنتقل بموجبها جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة.

ورفعت وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمني في مختلف القطاعات، وشددت من إجراءاتها الأمنية في الميادين العامة، كما تم منع الإجازات والراحات للضباط والأفراد، وانتشرت قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة بكثافة بمحيط ميادين التحرير والجيزة والدقي، تحسبًا لخروج أي تظاهرات، كما انتشرت مدرعات الشرطة وجابت عدد من الشوراع الرئيسية في القاهرة والجيزة.

وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، لموقع مصراوي، اليوم الجمعة، أنه تم الدفع بدوريات قوات التدخل السريع التابعة لوزارة الداخلية، بتمشيط الشوارع، لتفقد الحالة الأمنية في نطاقها، وكذا للتعامل في حالة وقوع أي طارئ.

وقال المصدر إن قوات الأمن ستتعامل بكل حسم ووفقًا للقانون ضد كل من يحاول الخروج عن القانون أو إثارة أعمال الشغب.