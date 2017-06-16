عودة المواقع التي تم حجبها عدا وكالة الأنباء القطرية.. وزغلول: خطوة جيدة

كتب - عبدالرحمن شلبي:

عادت معظم المواقع الإخبارية التي تم حجبها نهاية شهر مايو الماضي، إلى العمل بشكل طبيعي وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأبرز المواقع التي عادت للعمل كل من: "مصر العربية، والبداية، والمصريون، ومدى مصر، والجزيرة القطرية وحسم وإخوان اون لاين والعربي 21

وحماس وموقع جريدة البورصة، وغيرها من المواقع.

ومن أبرز المواقع التي لم تعد للعمل موقع وكالة الأنباء القطرية.

وقال سعد زغلول - الرئيس التنفيذي لجريدة البورصة وديلى نيوز: "فؤجئنا بعودة الموقع بعد الحجب مثل الجمهور"؛ معتبرا أن ذلك خطوة جيدة من الدولة.

وتابع: نتمنى أن تكون تلك الخطوة نابعة من اتجاه جاد لحرية الصحافة والإعلام.

كانت الحكومة المصرية قررت في 24 مايو الماضي حجب مواقع إلكترونية ووسائل إعلام وصحف بعضها يدعم الإخوان، حيث تم حجب21 موقعا إخباريا.