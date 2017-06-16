محلل سعودي: قطر ستعمل على بث الفرقة من خلال ملف «تيران وصنافير»

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قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، خالد المجراشي، إن التسريب الأخير للمكالمات، كشف دفع قطر لسياسيين يمنيين لإفشال المبادرة الخليجية هو ليس بالأمر المستغرب على إمارة الإرهاب، مؤكدا أن مضمون الاتصال هو إفشال كافة الجهود الخليجية للم شمل الشعب اليمني.

وأضاف المجراشي، خلال لقائه، عبر فضائية «الغد العربي»، أنه نوه في السابق لتلك التسريبات، مشددا على أن هناك تسريبات جديدة سيتم تداولها الأسبوع المقبل تزامنا مع إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي، وستحتوي على إدانات ودلائل واضحة على تورط نظام «تميم» في جرائم إنسانية ضد أفراد الشعب الليبي.

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وكشف المحلل السعودي، أن المدعو عبد الحميد دوشتي، تلقى الأسبوع الماضي تمويلا قطريا من شخص دعاه (م.ن. الكوارث) بما يفوق 5 مليار دولار لشن حملات إعلامية في الاتحاد الأوروبي ضد مصر ودول الخليج، مؤكدا أن آخر الأوراق التي يمتلكها النظام القطري لبث الفرقة بين شعبي مصر والسعودية هو ملف جزيرتي «تيران وصنافير»، إذ توجد حاليا حسابات وهمية لإشاعة الفرقة بين الشعبين.

وتابع المجراشي، أن «الوساطة الكويتية في طريقها للفشل، إلا أن القيادات الخليجية تريد أن تعطي لهذا النظام آخر فرصة ليتراجع عن ضلاله وفساده».