صورة وخبر: الموصل.. جندي ونظرة مهموم

جندي الموصل (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

تواصل القوات العراقية عملياتها القتالية لاستعادة الجانب الغربي من مدينة الموصل، حيث تدور المعارك ضد المسلحين في حي الشفاء غربي المدينة لطرد مسلحي "داعش" من آخر معاقلهم.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس، صورة أحد الجنود العراقيين يدخن سيجارًا، في المنطقة التي تدور فيها رحي العمليات القتالية.

ويبدو صاحب الصورة شارد الذهن وفي يده سيجارة وكأنه غارق في بحر من الهموم، في بلد اعتاد سكانها أن يحملوا بإحدى يديهم سلاحًا وبالأخرى ميتًا من ذويهم في كثير من الأحيان.

ويسيطر "داعش" على المدينة منذ صيف عام 2014 وأعلن منها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي خلافته المزعومة.

وانطلقت معركة الموصل في أكتوبر الماضي، واستطاعت تحرير الجانب الشرقي من المدينة بينما انطلقت المرحلة الثانية منها في 19 نوفمبر الماضي ومازالت مستمرة.