العرب اليوم.. جيش سوريا يستعيد "الأرك" و"انهيار" الحوثيين

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي أن الحوثيين باتوا في حالة انهيار، في حين استعاد الجيش السوري السيطرة على حقل الأرك للغاز في وسط سوريا، في وقت طالبت فيه المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على سيف الإسلام القذافي وتسليمه.

1 - الجيش السوري يستعيد السيطرة على حقل غاز في معركة البادية

الجيش السوري (أرشيفية)

استعاد الجيش السوري، السيطرة على حقل الأرك للغاز في وسط سوريا في إطار الحملة العسكرية التي يخوضها لطرد تنظيم "داعش" من منطقة البادية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويخوض الجيش السوري منذ مايو الماضي حملة عسكرية واسعة للسيطرة على منطقة البادية، التي تمتد على مساحة 90 ألف كلم مربع وتربط وسط البلاد بالحدود العراقية والأردنية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- الجيش اليمني يعلن انهيار الحوثيون

مقاتلون من الجيش اليمني (أرشيفية)

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، أن الحوثيين وحلفاءهم من قوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، باتوا في حالة انهيار، وأن الحسم العسكري ضدهم آت لا محالة.

جاء ذلك على لسان رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، اللواء الركن محمد علي المقدشي، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الحكومية سبأ. وقال المقدشي إن "مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية باتت اليوم في حالة انهيار وتقهقر في مختلف الجبهات، وأنها تحاول رفع معنويات عناصرها وتماسكهم بفبركات إعلامية وانتصارات وهمية ".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- استهداف 3 شاحنات في مأرب على متنها مساعدات للشعب اليمني

مواد إغاثة باليمن (أ ف ب)

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، استهداف ثلاث شاحنات تابعة له أثناء استعدادها لتوزيع معونات غذائية في مدينة مأرب اليمنية.

وذكر المركز، وفقًا لبيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أن "الفرق المختصة في تحالف دعم الشرعية في اليمن شرعت في التحقيق حول الحادثة"، موضحًا "أن الدلائل الأولية تشير إلى أنها ناتجة عن عبوة ناسفة زرعت في مكان توقف الشاحنات".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- الجنائية الدولية تطالب باعتقال سيف الإسلام القذافي

سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحب معمر القذافي (أرشيفية)

طلبت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بالقبض على سيف الإسلام القذافي وتسليمه، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب بسبب قمع المعارضة لحكم والده، الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال محامي سيف الإسلام إن موكله أطلق سراحه من السجن في مدينة الزنتان شرقي ليبيا حيث كان مسجونا منذ نوفمبر 2011، بناء على قانون عفو وافق عليه البرلمان. وطالبت مدعية المحكمة، فاتو بنسودة، في بيان، ليبيا والدول الأخرى بالقبض على سيف الإسلام.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- الجيش الجزائري يقتل إرهابيين اثنين جنوبي البلاد

الجيش الجزائري (أرشيفية)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن مقتل إرهابيين اثنين، إثر عملية دورية لمفرزة من الجيش قرب مدينة تمنراست أقصى جنوب البلاد.

وذكرت الوزارة في موقعها الرسمي على الإنترنت، إنه تم ضبط بندقيتين رشاشتين من نوع (إف إم بي كيه)، وكمية كبيرة من الذخيرة ومركبة رباعية الدفع.

وأوضح ذات المصدر، أن هذه العملية الجديدة، التي تضاف إلى سلسلة النتائج الميدانية الإيجابية المحققة من طرف قوات الجيش، تؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر كافة ربوع البلاد، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا