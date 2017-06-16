10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمذكرات الاعتقال التي أصدرها القضاء الأمريكي في واشنطن بحق 12 من مرافقيه الأمنيين، ودعا السيناتور الجمهوري، جون ماكين، قطر إلى تغيير ممارساتها، والتوقف عن تمويل منظمات إرهابية، وقال عمدة لندن صادق خان إن سكان منطقة غرب لندن يشعرون بالغضب بعد الحريق الضخم ، وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن التغيرات العسكرية والسياسية في سوريا توفر الظروف الملائمة لإلحاق الهزيمة النهائية بتنظيمي "داعش" و"النصرة".

1- أردوغان عن قرار اعتقال حراسه: سنقاتل سياسيًا وقضائيًا ضد هذا القرار

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول في 22 مايو 2017 (أ ف ب)

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمذكرات الاعتقال التي أصدرها القضاء الأمريكي في واشنطن بحق 12 من مرافقيه الأمنيين المتهمين بالاعتداء على متظاهرين أكراد على هامش زيارة الرئيس التركي إلى العاصمة الأمريكية في مايو الماضي، مضيفًا: "سنقاتل سياسيًا وقضائيًا" ضد هذا القرار.

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2- ماكين: على الدوحة تغيير سلوكها

السيناتور الجمهوري، جون ماكين في أستراليا في 30 مايو 2017 (أ ف ب)

دعا السيناتور الجمهوري، جون ماكين، قطر إلى تغيير ممارساتها، والتوقف عن تمويل منظمات إرهابية تقتل أمريكيين، مضيفًا: "على الدوحة تغيير سلوكها".

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3- عمدة لندن: السكان يشعرون بالغضب بعد حريق برج جرينفيل

عمدة لندن صادق خان في لندن الخميس (أ ف ب)

قال عمدة لندن صادق خان إن سكان منطقة غرب لندن يشعرون بالغضب والقلق بعد الحريق الضخم الذى شب فى برج جرينفيل وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا، والكثير من المفقودين في برج سكني مكون من 24 طابقًا.

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4- ترامب: التقارير عن تحقيقات بشأني "فصل جديد في قصة مختلقة"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الخميس (أ ف ب)

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحديث عن التحقيق في احتمال تورطه في عرقلة سير العدالة فيما يخص التدخل الروسي المزعوم في انتخابات العام الماضي، بالقول: "التقارير عن تحقيقات بشأني تمثل هو فصلًا جديدًا في قصة مختلقة"، مضيفًا: "هي رحلة لاصطياد الأشباح، يقوم بها أناس سيئون ولديهم مشاكل".

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5- بوتين: صواريخ أمريكا قادرة على الوصول لموسكو خلال 15 دقيقة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الخميس (أ ف ب)

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الصواريخ الأمريكية المنتشرة قرب منطقة القطب الشمالي قادرة على الوصول إلى موسكو خلال 15 دقيقة، لكنه أكد أن روسيا لا تعتبر الولايات المتحدة عدوًا.

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6- وزير الخارجية التركي: قاعدتنا العسكرية فى قطر لحماية المنطقة بأكملها

وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو في سلوفاكيا في 26 مايو 2017 (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن القاعدة العسكرية التركية في قطر هي لحماية المنطقة بأكملها، مضيفًا "عرضنا على السعودية إنشاء قاعدة عسكرية في عام 2015.

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7- ميركل عن أعضاء "الناتو": لابد أن نكون شركاء موثوقين تجاه بعضنا البعض

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين الخميس (أ ف ب)

أصرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على التزامات المساندة والمساعدة داخل حلف شمال الأطلسي "ناتو" في ظل سياسة الانغلاق التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفة: "لابد أن نكون شركاء موثوقين تجاه بعضنا البعض".

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8- المتحدثة باسم الخارجية الروسية: التغيرات العسكرية في سوريا تعجل بهزيمة داعش و"النصرة"

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في موسكو الخميس (أ ف ب)

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن التغيرات العسكرية والسياسية في سوريا توفر الظروف الملائمة لإلحاق الهزيمة النهائية بتنظيمي "داعش" و"النصرة".

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9- الأمين العام للأمم المتحدة: لابد من زيادة المساعدة الإنسانية لأفغانستان

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في كابول في 14 مايو 2017 (أ ف ب)

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بزيادة المساعدة الإنسانية لأفغانستان، حتى تتمكن من مواجهة الحاجات الكثيرة الناجمة عن الحرب فيها، ودعا إلى حل سياسي لإنهاء أعمال العنف، مضيفًا: "لا نستطيع ترك هؤلاء الأشخاص يتدبرون شؤونهم وحدهم".

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10 -فلادمير بوتين: الركود في روسيا انتهى

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الخميس (أ ف ب)

قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين إن الركود في روسيا انتهى، مضيفًا: "لقد تم التغلب على عليه".

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