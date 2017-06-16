خبير عسكري: نحتاج لعام واحد للقضاء على الإرهاب إذا توقف التمويل

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قال اللواء نصر سالم، الخبير العسكري والاستراتيجي، مساء الخميس، إن هناك هدف مشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة التي تعاني من الإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر طالبتا خلال مؤتمر الرياض بمكافحة الإرهاب، وحددت استراتيجية لمواجهته عبر وقف التمويلات الخارجية للتنظيمات الإرهابية التي كانت ترعاها قطر.

أضاف سالم، خلال لقاء له عبر فضائية «الغد العربي»، أنه في حالة نجاح واشنطن بالضغط على الدول الممولة للتنظيمات الإرهابية بوقف تمويلها فإنه لن ينقضي أكثر من عام حتى تنجح مصر بشكل نهائي في القضاء على العناصر الإرهابية، مؤكدًا أن قوات الأمن المصرية نجحت في التعامل مع هذه التنظيمات إلا أنها تواجه مشكلة تمويلها.

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أوضح أنه لابد من استمرار التصعيد العربي والدولي على قطر حتى يتحقق الهدف المنشود بوقف دعم الإرهاب، مؤكدًا أن «هناك مصالح استراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وأن التعاون بين الجانبين أمني وتنسيقي، إذ تحتاج أجهزة الأمن المصرية معلومات مستمرة عن التنظيمات الإرهابية التي يمكن أن تحصل عليها الولايات المتحدة بالضغط على قطر».