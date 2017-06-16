مساعد وزير الداخلية يفاجئ قوات الشرطة في المترو خلال الإفطار

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أجرى اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية، جولة مفاجأة الخدمات الأمنية المعينة على إدارة شرطة مترو الانفاق بمحطات مترو أنفاق "أنور السادات، أرض المعارض، الاستاد، كلية البنات، الأهرام"، أثناء أذان المغرب أمس؛ لمتابعة الحالة الأمنية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لجميع المحطات، وتوعية القوات بما هو منوط بهم من مهام، وتبصرتهم بالتحديات الراهنة، وتنفيذ الخطط الأمنية المتماشية مع الأحداث المفاجأة، والاستعداد للتعامل معها وضرورة إنفاذ القانون في إطار احترام حقوق الإنسان، كما تابع تشغيل أجهزة (X. RAY) وبوابات الكشف على المعادن على أبواب المحطات والتأكد من صلاحيتها، ونوه بضرورة فحص الحقائب والتنبيه بضرورة اليقظة التامة والإخطار الفوري عن أي ملاحظات في حينه.

وشدد على القوات مداومة فحص وتعقيم متعلقات المترددين على المحطات، وعدم الدخول دون تفتيش بواسطة عنصر المفرقعات، وتفعيل الحرم الأمن بالمحطات وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائي وضبط الخارجين عن القانون والباعة الجائلين بداخل القطارات، وتأكيد مداومة المرور لتعقيم المحطات بواسطة عنصر المفرقعات.

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وحرص مساعد وزير الداخلية، على التأكيد على مدى جاهزية مجموعات العمل والمكونة من تسعة أفراد بعدد عربات المترو، إضافة إلى الشرطة النسائية، والتنبيه عليها بمداومة المرور داخل القطارات والمحطات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام في حينه.

وفي نهاية الجولة حرص اللواء قاسم حسين، التأكيد على المستويات القيادات والإشرافية بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة المنشآت بما يحقق إحكام إجراءات تأمينها وتوعية القوات وتبصرتهم بالظروف الراهنة والأحداث الجارية وتنمية الوعي والمسئولية لديهم وتوقع الأحداث المفاجأة والاستعداد التام للتعامل معها كما حث القوات على بذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.