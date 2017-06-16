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وزير البيئة يفتتح الدورة الـ16 لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة- صور

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مصراوي Masrawy

وزير البيئة يفتتح الدورة الـ16 لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة- صور

12:35 ص الجمعة 16 يونيو 2017

وزير البيئة يفتتح الدورة الـ16 لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة- صور

وزير البيئة يفتتح الدورة الـ16 لمؤتمر وزراء البيئة

كتبت- مادي غيث:

افتتح الخميس، الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، ورئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الدورة السادسة عشرة للمؤتمر، حيث قدم الشكر إلى دولة الجابون على حفاوة الاستقبال وتمنى لها التوفيق والنجاح لاستضافتها الدورة السادسة عشرة بصفتها رئيس المؤتمر خلال الفترة من 2017-2019.

وأكد فهمي، أن الفترة من 2015 وحتى 2017 احتوت على تحولات دولية كبرى، مثل اتفاق باريس، وأهداف التنمية المستدامة الأممية 2030، وأن إفريقيا قد حققت العديد من الإنجازات في هذه الفترة الهامة لأنها تحدثت بصوت واحد وأصرت على وحدة الصف الأفريقي، والتكاتف للعمل من أجل مصالح شعوبها، والدليل على ذلك أن أفريقيا كانت من أكثر الأقاليم فاعليةً وتأثيراً في مؤتمر باريس.

ولفت إلى مبادرتين هامتين أطلقهم رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح بصفته رئيس لجنة دول وحكومات إفريقيا لتغير المناخ، وهما المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة والتي تعهد شركاء التنمية بدعمها بمبلغ 10 مليون دولار، والمبادرة الأفريقية للتكيف.

وأضاف فهمي أن استكملت من خلال رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة جميع الوثائق المطلوبة لتفعيل المبادرة الإفريقية للطاقة بالتعاون مع الدول الإفريقية وغينيا وبنك التنمية الأفريقي ونجحت في تفعيل مجلس إدارة المبادرة برئاسة الرئيس الغيني.

وأوضح أن مصرساهمت خلال رئاستها لمجموعة العمل الفنية للمبادرة الأفريقية للتكيف بالتعاون مع مجموعة المفاوضين الأفارقة بالخروج بخطة عمل تتضمن الأهداف والنتائج المتوقعة وهيكل إدارة المبادرة والمبادئ الحاكمة لها.

وقد دعت مصر دولة الجابون خلال فترة رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة إلى استكمال تفعيل المبادرتين لصالح رفاهية ورخاء جميع شعوبنا الأفريقية الأكثر تأثراً بعواقب تغير المناخ والأشد احتياجاً لكل الدعم لمواجهة أخطاره.

وأشار فهمي إلى استضافة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر عام 2018 ، وأكد أن استضافة القاهرة لذلك الحدث إنما تعني في الواقع استضافة أفريقيا له وأن بالعمل الجاد والتعاون المشترك مع الدول الإفريقية سيخرج المؤتمر بالصورة المشرفة لجميع دول القارة، علاوة على ضمان أن يعكس المؤتمر الاهتمامات الأفريقية وكذلك يحقق مصالح دولها، وسيتم ذلك من خلال التعاون الوثيق بين الجابون بصفته رئيساً لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ومصر بصفتها الرئيس القادم لمؤتمر التنوع البيولوجي 2018.

وأنهى وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، كلمته بشكر جميع الوزراء الأفارقة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وسكرتارية مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ والتنوع البيولوجي، وكذلك فريق العمل من وزارتي الخارجية والبيئة المصريتين على الجهد المبذول والذي أدى إلى إنجازات حقيقية خلال رئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.​

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