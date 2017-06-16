حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الأمريكي لدى واشنطن، جون باس، بعد إصدار السلطات الأمريكية أمرا باعتقال 12 من حراس الأمن الأتراك الرسميين، كما شهدت العاصمة الأفغانية كابل مقتل 4 أشخاص في تفجير انتحاري ضرب مسجد بمنطقة ذات أغلبية شيعية، في حين أصيب 10 أشخاص في عملية دهس بمدينة نيويورك الأمريكية.

1 - تركيا تستدعي السفير الأمريكي بأنقرة

السفير الأمريكي لدى تركيا جون باس (أرشيفية)

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، السفير الأمريكي لدى أنقرة، جون باس، لإجراء محادثات، بعد أن أصدرت السلطات الأمريكية أمرا باعتقال 12 عدد من حراس الأمن الأتراك الرسميين، الذين شاركوا في شجار مع متظاهرين بواشنطن الشهر الماضي. وقالت الوزارة في بيان إن "الحكومة أبلغت السفير أن القرار الذى اتخذته السلطات الأمريكية خاطئ ومتحيز ويفتقر إلى الأساس القانوني"، ونحت باللائمة على السلطات المحلية الأمريكية لعدم اتخاذها إجراءات أمنية مناسبة فيما يتعلق "بمن يسمون بالمتظاهرين".

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2- أربعة قتلى على الأقل في تفجير مسجد بأفغانستان

قوات الأمن الأفغانية أمام موقع تفجير (أرشيفية)

ارتفعت حصيلة قتلى الانفجار الذي ضرب مسجد الزهراء الواقع في منطقة ذات غالبية شيعية غرب العاصمة الأفغانية كابول الناتجة عن تفجير انتحاري، إلى أربعة قتلى بينهم زعيم إثنية "الهزارا" الأفغانية هاجي رمضان حسينزادة ، وأصيب خمسة آخرون بحسب ما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش.

وأشار دانيش إلى أنه كان هناك إطلاقا للنار خارج المسجد فيما حاول الانتحاري الدخول إلى المسجد، قبل أن يستوقفه شرطي ليلقى حتفه في التفجير، كما أصيب شرطي آخر.

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3- المعارضة التركية تتظاهر احتجاجا على توقيف نائب برلماني

زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار اوغلو خلال تظاهرة ضد الحكومة التركية (أ ف ب)

نزل آلاف من أنصار المعارضة التركية إلى شوارع أنقرة، احتجاجًا على سجن أحد النواب وتعهدوا السير وصولا الى سجنه في اسطنبول.

وحكم على أنيس بربر اوغلو الصحفي السابق الذي أصبح نائبًا عن حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة التركية، بالسجن 25 عامًا الأربعاء بعد إدانته بتزويد معلومات سرية الى إحدى الصحف.

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4- البرلمان الأوروبي يرفع حصانة لوبن

مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا (أ ف ب)

قرر البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبن في قضية تشهير، اثر طلب من سلطات بلادها.

وتواجه لوبن زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف، التي خسرت في الانتخابات الرئاسية الشهر الفائت أمام إيمانويل ماكرون، اتهامات بسب وقذف كريستيان استروسي، رئيس بلدية مدينة نيس في جنوب البلاد.

وترتبط هذه القضية بتصريحات زعمت فيها لوبن أن استروسي موّل حركة إسلامية محافظة في فرنسا عبر السماح لهم بدفع إيجار أقل من المتوسط لمسجد، مشيرة إلى أنه متواطئ أخلاقيا مع الجهاديين.

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5- إصابة 10 أشخاص على الأقل في حادث دهس بنيويورك

حادث دهس (أرشيفية)

أصيب 10 أشخاص، في حادث دهس وقع، في منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية .

وأكدت إدارة خدمة الإطفاء ،بولاية نيويورك الأمريكية، إصابة 10 أشخاص في حادث دهس وقع، في منطقة مانهاتن وسط المدينة. وأضافت الأطفاء - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن الحادث حدث على مفترق شارعين، مضيفة أن أحد المصابين تم نقله إلى المستشفى ، فيما تلقى 9 آخرون العلاج من خدمات الإسعاف في المكان.

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