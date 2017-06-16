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طنطا يخطف 3 نقاط غالية في صراع الهروب من الهبوط

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طنطا يخطف 3 نقاط غالية في صراع الهروب من الهبوط طنطا يخطف 3 نقاط غالية في صراع الهروب من الهبوط

التحرير

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كتب: أنس عبد الغني

حقق نادي طنطا فوزًا غاليًا على نظيره النصر للتعدين بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز.

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أحرز هدف المباراة الوحيد جوزيف بيساه،  في الدقيقة 88، من تسديدة قوية سكنت شباك حارس النصر للتعدين، ليمنح فريقه 3 نقاط غالية في صراعه للهروب من الهبوط في الدوري، بينما تأزم موقف النصر للتعدين بعد تلك الخسارة.

بهذا الفوز رفع طنطا رصيده إلي 29 نقطة في المركز الـ14 بجدول الترتيب، وبقى النصر للتعدين في المركز الـ17 برصيد 23 نقطة.
 

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التحرير

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