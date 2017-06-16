البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة سموحة، المقرر لها غدًا الجمعة ببرج العرب، لحساب الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي..

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(محمد الشناوي - أحمد عادل عبد المنعم - مسعد عوض - باسم علي - محمد هاني - سعد سمير - محمد نجيب - رامي ربيعة - صبري رحيل - حسين السيد - حسام غالي - السولية أكرم - توفيق وليد سليمان - مؤمن زكريا - حمودي - ميدو جابر - كريم نيدفيد - عمرو جمال - أحمد ياسر ريان - عمرو بركات - أجاي - صالح جمعة).

المستبعدين: «أحمد فتحي - شريف إكرامي - أحمد حجازي - حسام عاشور - عماد متعب - عبد الله السعيد - على معلول - أحمد رمضان بيكهام - فوزي الحناوي - أحمد حمدي - مروان محسن»