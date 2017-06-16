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عبدالحفيظ يكشف سبب استبعاد عاشور من لقاء سموحة

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عبدالحفيظ يكشف سبب استبعاد عاشور من لقاء سموحة عبدالحفيظ يكشف سبب استبعاد عاشور من لقاء سموحة

التحرير

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كتب - أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة حسام البدري، فضل منح حسام عاشور، لاعب خط الوسط، راحة من المشاركة في مباراة سموحة المقرر لها غدًا الجمعة ضمن الجولة 31 بمسابقة الدوري الممتاز.

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وأوضح عبد الحفيظ، أن عاشور يعاني من كدمة في الضلوع، لذلك فضل الجهاز الفني استبعاده من المشاركة في مباراة سموحة ومنحه راحة للتعافي من الكدمة.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن كدمة عاشور لن تعيقه عن المشاركة في مباراة الوداد المغربي، المقرر لها الثلاثاء المقبل بالمغرب، ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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