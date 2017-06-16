مران الأهلي| محاضرة فنية.. وتقسيمة قوية

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كتب - أحمد سعيد وأحمد شحاتة

عقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم الخميس، استعدادا لمباراة سموحة.

وحرص البدري على شرح نقاط القوة والضعف في فريق سموحة، وشرح دور كل لاعب خلال المباراة.

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وشهد المران تقسيمة قوية، بين اللاعبين، وتميزت بالحماس والجدية وأراد كل لاعب بالفريق الظهور بمستوى جيد، لأخذ الفرصة والمشاركة بمباراة سموحة غدًا.

ومن المقرر أن تشهد مباراة سموحة منح الفرصة للاعبين البدلاء بعد قرار البدري بإراحة الأساسيين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غدا الجمعة ضمن الجولة ٣١ من مسابقة الدوري الممتاز، حيث من المقرر أن يسافر الفريق إلى الإسكندرية عقي مران اليوم.