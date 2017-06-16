ماكين: على الدوحة تغيير سلوكها

(مصراوي):

دعا السيناتور الجمهوري، جون ماكين، قطر إلى تغيير ممارساتها، والتوقف عن تمويل منظمات إرهابية تقتل أمريكيين، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وقال ماكين في لقاء مع "وول ستريت جورنال" في واشنطن، إن ‫قطر تحاول منذ فترة طويلة اللعب في المعسكرين، مضيفًا أن هناك الكثير مما سيظهر بشأن الأسباب التي دفعت ‫الدول العربية لمقاطعة قطر.

ماكين أشار أيضًا إلى خطورة الوضع في الخليج، بعدما أضحت إيران ترسل لقطر احتياجاتها التموينية.

وفي هذا الصدد، حث ماكين الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إرسال وزير الدفاع جيمس ماتيس إلى الدوحة على الفور حتى يصنف ذلك، مضيفًا "إنه موجود في المنطقة منذ فترة طويلة ويعرف هؤلاء الناس".

وقال ماكين إن الوضع فى الخليج خطير، وأن إدارة ترامب يجب أن تتصرف.

وتوترت العلاقات بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر عقب إعلان هذه الدول في 5 يونيو الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة وعللت ذلك بدعمها للإرهاب وتدخلها في شوؤن الدول الأخرى وهي الاتهامات التي اعتبرتها الدوحة لا أساس لها.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب قطع العلاقات مع قطر بأن تلك الخطوة تمثل بداية النهاية لتمويل الإرهاب.