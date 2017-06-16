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البحوث الإسلامية: السلفيون يثيرون الفتن.. وزكاة الفطر تُدفع من أول رمضان

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البحوث الإسلامية: السلفيون يثيرون الفتن.. وزكاة الفطر تُدفع من أول رمضان البحوث الإسلامية: السلفيون يثيرون الفتن.. وزكاة الفطر تُدفع من أول رمضان

التحرير

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قال محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، مساء الخميس، إن السلفيين يبحثون كل فترة عن إثارة الفتنة في المجتمع المصري بعد أن تهدأ الأمور، وآخرها فتوى تحريم الإمساك، موضحًا أن هذه الفتوى تضع المسلمين في شك من أمرهم تجاه دينهم رغم أن الحديث الذي يستندون إليه غير ثابت.

أضاف الجندي، خلال مداخلة ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن المسلم من حقه أن يأكل ويشرب حتى سماع آذان الفجر، وهو الإجماع بين فقهاء المسلمين ولا يجب الحيد عنه، متابعًا أنه لا مبرر للحديث في هذا الأمر سوى إثارة البلبلة في المجتمع دون داعي، مشيرًا إلى أن المتحدثين في هذه الأمور يمكن إدراجهم تحت قول الله تعالي «إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون».

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أوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن «زكاة الفطر تم تحديدها هذا العام لتكون 12 جنيهًا عن كل فرد، ويجوز للمسلم دفعها من أول يوم في رمضان، والأفضل التعجيل في ذلك».

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التحرير

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