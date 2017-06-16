صور| رئيس مجلس النواب في حفل إفطار جامعة عين شمس

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افتتح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، الحفل السنوى لإفطار الجامعة بدار الضيافة، بحضور الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور نظمى عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة ورئيس الجامعة الأسبق، والدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل الأسبق، والدكتور صالح هاشم رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب ورئيس الجامعة السابق.

كما حضر الحفل الدكتورة سوزان القلينى عميدة كلية الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة، وعمداء الكليات والمعاهد ومديرى العموم والمستشفيات ومديرى المراكز، والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة والقيادات الأمنية وأعضاء مجلس النواب.

وعقب حفل الافطار قدمت الطالبة شيرين خالد مجموعة من الأغانى المختلفة.