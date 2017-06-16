"يوروبول" تحذر من استراتيجية "داعش" الجديدة لمهاجمة أوروبا

لندن - (أ ش أ)

أصدرت وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول) ، اليوم تقريرا حذرت خلاله من تغير استراتيجية تنظيم "داعش" في مهاجمة الدول الأوروبية، وسلطت الوكالة الأوروبية الضوء على بدء اعتماد "داعش" على تجنيد أشخاص أصغر سنا وفتيات وإمكانية استخدام الطائرات اللاسلكية في تنفيذ هجمات إرهابية .

ونقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، عن تقرير (يوروبول) ، ان الاعتقالات التي شهدتها دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2016 بلغت نحو 718 حالة اعتقال مرتبطة بالتخطيط أو اتباع أفكار إرهابية، مقارنة بـ395 حالة اعتقال في عام 2014، ولوحظ أن ثلث هذه الحالات من الأشخاص أقل من 25 عاما .

وأشار التقرير إلى أن "داعش" حاليا يستهدف الشباب التي تبلغ أعمارهم أقل من 25 عاما والفتيات، بشكل أكبر من أي وقت مضى، وحذرت وكالة تطبيق القانون الأوروبية في تقريرها أيضا من إمكانية استخدام الطائرات اللاسلكية في تنفيذ عمليات إرهابية، حيث يمكن تفخيخها وتوجيهها لأهداف معينة.

وفي سياق متصل، قدمت شركة "فيسبوك" اليوم، رؤية جديدة لإزالة المحتوى المتعلق بالإرهاب من موقعها، في استجابة للضغط السياسي في أوروبا على الجماعات المسلحة التي تستخدم الشبكة الاجتماعية للدعاية وتجنيد الشباب.