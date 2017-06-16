اليونان تحصل على حزمة قروض جديدة بقيمة 5.9 مليار دولار

واشنطن - (أ ش أ)

توصل وزراء مالية منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي والحكومة اليونانية، في لوكسمبورج، إلى اتفاق ينص على منح "أثينا" حزمة قروض جديدة بقيمة 5.9 مليار دولار، لتجاوز أزمة ديونها السيادية التي بدأت في عام 2010.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميسK عن "يروين ديسلبلوم" رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، قوله إن المبلغ المتفق عليه سيتم تسليمه لليونان على دفعات بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.

وكان وزراء مالية منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي والحكومة اليونانية، فشلوا في شهر مايو الماضي، في التوصل إلى حل لتخفيف الديون المتراكمة على اليونان.

وتتمثل النقط الخلافية بين وزراء مالية منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، في إمكانية مشاركة الصندوق في برنامج المساعدات الثالث الحالي لليونان، حيث يعتبر صندوق النقد ديون اليونان أكثر بكثير من الوضع الطبيعي ويطالب بتخفيف الديون المتراكمة عليها.

ويعود سبب معارضة صندوق النقد لمجموعة وزراء منطقة اليورو، إلى اشتراطه أن تقوم أثينا بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، وأن توضح منطقة اليورو مزيدا من التفاصيل حول تخفيف الديون الذي تستطيع تقديمه لليونان في 2018.