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الاتحاد الإنجليزي يعلن موعد نهائي الدرع الخيرية

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الاتحاد الإنجليزي يعلن موعد نهائي الدرع الخيرية الاتحاد الإنجليزي يعلن موعد نهائي الدرع الخيرية

التحرير

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن موعد إقامة نهائي بطولة درع الخيرية للاتحاد، التي تجمع بين تشيلسي بطل الدوري، وأرسنال بطل كأس إنجلترا، حيث تم اختيار يوم 6 أغسطس موعداً للقاء، الذي سيقام على ملعب ويمبلي.

وكان تشيلسي واجه آرسنا،ل على نفس الملعب في مايو الماضي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، التي فاز بها آرسنال بهدفين مقابل هدف.

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وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن جماهير البلوز ستشاهد المباراة في المدرجات الغربية بملعب ويمبلي، في حين ستخصص المدرجات الشرقية لجماهير الجانرز، وسيحصل كلا الناديين على 28 ألف تذكرة لتوزيعها على مشجعيهما.

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التحرير

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