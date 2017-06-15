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بالصور.. مُسعف وسائق يسلمان 138 ألف جنيه عثرا عليها بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مُسعف وسائق يسلمان 138 ألف جنيه عثرا عليها بكفر الشيخ

11:12 م الخميس 15 يونيو 2017

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"مصراوي" في قرية الدم والنار بقنا.. وكلمة السر "الصراعات الثأرية"

كفر الشيخ - إسلام عمار: 

عثر، اليوم الخميس، المسعف السيد سامي، والسائق إبراهيم أبو النصر، العاملان على سيارة إسعاف، كود رقم 1968، تابعة لنقطة إسعاف بلطيم، على مبلغ مالي، أثناء تغطيتهما لتأمين حادث وقع على الطريق الدولي الساحلي.

وأكد محمد زيان مدير نقطة إسعاف بلطيم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه جرى تسليم المبلغ لأحد الأهالي، أمام رجال الشرطة، بمركز شرطة البرلس، وهو عبارة عن 55 الف جنيه، في كيس بلاستيك منعزل، وآخر 82 ألفًا و780 جنيهًا، ومبلغ ثالث 620 جنيهًا، بإجمالي 138 ألفًا و400 جنيه.

كانت غرفة العمليات الرئيسية بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري مدير الهيئة، تلقت بلاغًا، اليوم الخميس، بوقوع حادث سير على الطريق الدولي الساحلي بمركز البرلس، بالقرب من محطة توليد كهرباء البرلس الجديدة، ووجود جثث ومصابين.

انتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لنقطة إسعاف بلطيم، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين هما: "حامد عبد الرؤوف حامد"، 40 عامًا، يقيم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و"محمد وفيق محمد"، 37 سنة، ويقيم بمدينة بيلا، أما المتوفون 3 أطفال هم: "آية إسماعيل جلو"، 15 سنة، و"أمل نصر جلو"، 15 سنة، وشقيقتها "سمر"، 8 سنوات، ويقيمون بقرية أولاد صلاح.

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