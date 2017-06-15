"مصدر في عائلة رشيد محمد رشيد : "كل القضايا اللى عليه خلصت

كتب: عبدالقادر رمضان

قال مصدر في عائلة المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لمصراوي، إن "كل القضايا التي يوجد فيها المهندس رشيد خلصت".

وأضاف المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن رشيد وصل بالفعل من إيطاليا على طائرة مصر للطيران، لكنه لم يحدد مكانه حاليا.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، رشيد محمد رشيد، الذي يعود لمصر لأول مرة منذ هروبه خارج البلاد وقت اندلاع ثورة 25 يناير 2011، حيث تنقل بين مجموعة من الدول العربية.

وكانت لجنة استرداد الأموال المهربة في الخارج بجهاز الكسب غير المشروع، وافقت في نوفمبر الماضي، على التصالح مع رشيد، مقابل مبلغ مالي في مقابل إنهاء القضايا التى أثيرت ضده.

وغادر رشيد مصر في أعقاب ثورة يناير 2011 التي أسقطت نظام مبارك.

وكان رشيد محمد رشيد قد قدم طلبا للتصالح مع الدولة بقيمة 528 مليون جنيه في قضايا تضخم الثروة وإهدار المال العام التي صدر فيها أحكاما قضائية سابقة ضده، وهو ما رفضه جهاز الكسب غير المشروع من قبل.