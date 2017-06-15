وزير البيئة يلتقي السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ
وزير البيئة يلتقي السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ
11:15 م الخميس 15 يونيو 2017
وزير البيئة و السكرتيرة التنفيذية
كتبت- مادي غيث:
التقى الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، وذلك على هامش فعاليات الجلسة السادسة عشرة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة المنعقدة بدولة الجابون.
بحث الجانبان- خلال اللقاء- سبل التعاون الثنائي بين مصر والاتفاقية، حيث عبرت باتريشيا إسبينوزا، عن دعمها الكامل لما تقوم به مصر لتنفيذ خطة مساهماتها الوطنية، وتحمّل التزاماتها الواردة باتفاق باريس والتي وافق عليها البرلمان المصري منذ عدة أسابيع.
كما تم أيضاً مناقشة موضوع استخدام صندوق المناخ الأخضر لدعم أولويات الدول النامية، لتنفيذ التزاماتها الواردة باتفاق باريس.
وأعلنت السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، عن رغبتها في إرسال بعثة إلى مصر بهدف بحث الفجوات والاحتياجات المصرية من خلال إصلاح السياسات المطلوبة والبدائل المختلفة المباشرة وغير المباشرة لسوق الكربون، وذلك بهدف دمج تغير المناخ في الصناعات التنموية وإشراك القطاع الخاص في التنمية.
وحرصت "إسبينوزا"، على دعوة الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، وذلك لحضور المؤتمر الثالث والعشرين للأطراف المتعاقدة للإتفاقية، والذي من المزمع عقده في "بون"، نهاية العام الحالي.
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