أخبار عاجلة

عودة المواقع التي تم حجبها عدا وكالة الأنباء القطرية.. وزغلول: خطوة جيدة -
محلل سعودي: قطر ستعمل على بث الفرقة من خلال ملف «تيران وصنافير» -
صورة وخبر: الموصل.. جندي ونظرة مهموم -
ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي -
10 تصريحات × 24 ساعة -
خبير عسكري: نحتاج لعام واحد للقضاء على الإرهاب إذا توقف التمويل -
مستشار صندوق النقد السابق: الدولار سينخفض لـ14 جنيهًا خلال عام -
مساعد وزير الداخلية يفاجئ قوات الشرطة في المترو خلال الإفطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير البيئة يلتقي السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير البيئة يلتقي السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ

11:15 م الخميس 15 يونيو 2017

وزير البيئة يلتقي السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ

وزير البيئة و السكرتيرة التنفيذية

كتبت- مادي غيث:

التقى الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، وذلك على هامش فعاليات الجلسة السادسة عشرة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة المنعقدة بدولة الجابون.

بحث الجانبان- خلال اللقاء- سبل التعاون الثنائي بين والاتفاقية، حيث عبرت باتريشيا إسبينوزا، عن دعمها الكامل لما تقوم به مصر لتنفيذ خطة مساهماتها الوطنية، وتحمّل التزاماتها الواردة باتفاق باريس والتي وافق عليها البرلمان المصري منذ عدة أسابيع.

كما تم أيضاً مناقشة موضوع استخدام صندوق المناخ الأخضر لدعم أولويات الدول النامية، لتنفيذ التزاماتها الواردة باتفاق باريس.

وأعلنت السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، عن رغبتها في إرسال بعثة إلى مصر بهدف بحث الفجوات والاحتياجات المصرية من خلال إصلاح السياسات المطلوبة والبدائل المختلفة المباشرة وغير المباشرة لسوق الكربون، وذلك بهدف دمج تغير المناخ في الصناعات التنموية وإشراك القطاع الخاص في التنمية.

وحرصت "إسبينوزا"، على دعوة الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، وذلك لحضور المؤتمر الثالث والعشرين للأطراف المتعاقدة للإتفاقية، والذي من المزمع عقده في "بون"، نهاية العام الحالي.

IMG-20170615-WA0016

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شكري يلتقي مرشحة مصر لليونسكو لاستعراض جهود حملة ترشيحها

    شكري يلتقي مرشحة مصر لليونسكو لاستعراض جهود حملة ترشيحها

    أخبار
  • وزير البيئة يلتقي نظيرته الجابونية.. ويؤكد ضرورة الحفاظ على الوحدة الأفريقية

    وزير البيئة يلتقي نظيرته الجابونية.. ويؤكد ضرورة الحفاظ على الوحدة

    أخبار
  • مصر تسلم الجابون رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة

    مصر تسلم الجابون رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة

    أخبار
  • وكيل

    وكيل "دفاع النواب": سنكشف حقيقة سيادة مصر على "تيران وصنافير" فى عهد

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • رامز جلال يلبي نداء الطفلة

    رامز جلال يلبي نداء الطفلة "فريدة"فنون

  • قائمة أولية بأسماء 156 نائبا صوتوا بالموافقة على اتفاقية تيران وصنافير

    قائمة أولية بأسماء 156 نائبا صوتوا بالموافقة على اتفاقية تيران وصنافيرأخبار

  • بالصور.. أهالي الزقازيق يسكبون

    بالصور.. أهالي الزقازيق يسكبون "الشاي" على وجه نجل "مرسي"أخبار

  • إصابة ضابط ومجندين بمطار القاهرة في حادث تصادم

    إصابة ضابط ومجندين بمطار القاهرة في حادث تصادمأخبار

  • "الدستورية": نترفع عن الزج باسم المحكمة في أي نزاع سياسيأخبار

  • مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا

    مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا "لا" لسعودية تيران وصنافيرأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز

ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - لقاء مع ك. خالد جلال مدير الكرة بالزمالك بعد الفوز على أسوان بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. خالد جلال مدير الكرة بالزمالك بعد الفوز على أسوان بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. أحمد كشري مدرب النصر للتعدين بعد خسارة فريقه من طنطا بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. أحمد كشري مدرب النصر للتعدين بعد خسارة فريقه من طنطا بالجولة الـ 31 من الدوري