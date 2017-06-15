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الجيش اليمني: الحوثيون في حالة انهيار والحسم العسكري آت لا محالة

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مصراوي Masrawy

الجيش اليمني: الحوثيون في حالة انهيار والحسم العسكري آت لا محالة

11:04 م الخميس 15 يونيو 2017

الجيش اليمني: الحوثيون في حالة انهيار والحسم العسكري آت لا محالة

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، أن الحوثيين وحلفاءهم من قوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، باتوا في حالة انهيار، وأن الحسم العسكري ضدهم آت لا محالة.

جاء ذلك على لسان رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، اللواء الركن محمد علي المقدشي، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الحكومية سبأ.

وقال المقدشي إن "مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية باتت اليوم في حالة انهيار وتقهقر في مختلف الجبهات، وأنها تحاول رفع معنويات عناصرها وتماسكهم بفبركات إعلامية وانتصارات وهمية ".

وأضاف أن "في كل يوم هناك انتصارات جديدة ومهمة على المليشيا الحوثية، وأن قوات الجيش والمقاومة تتقدم في مختلف الجبهات".

وشدد المقدشي على أهمية التلاحم في هذه المرحلة بين الإعلام والمؤسسة العسكرية وتوحيد الجهود والمسارات بما يساعد على الإسراع في تحقيق الهدف المنشود، بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وبناء الدولة الاتحادية القائمة على العدالة والمساواة في توزيع السلطة والثروة.

وتشهد اليمن حربا كبيرة منذ أكثر من عامين بين القوات الموالية لهادي المسنودة بطيران التحالف العربي بقيادة من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، فضلا عن نزوح قرابة ثلاثة ملايين مواطن، مع تسببها في انهيار كبير في المجال الإنساني والصحي في البلاد التي تعتبر من أفقر دول العالم.

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