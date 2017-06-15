القبطان حجازي: اللي معاه أطلس بيقول إن الجزيرتين بتوعنا «يشبع بيه»

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قال اللواء القبطان صالح حجازي، الخبير في ترسيم الحدود، مساء الخميس، إن الخرائط المتداولة بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير «غير صحيحة»، مستكملًا: «اللي معاه أطلس مصري بيقول إن الجزيرتين بتوعنا ياخده يشبع بيه.. ليس له أي قيمة».

أضاف حجازي، خلال حواره ببرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن الخرائط التي قدمتها الحكومة للبرلمان هي المعتمدة في القانون الدولي، موضحًا أن تبيعة الجزر للدول يكون من خلال معرفة أصل تكوينها الجيولوجي وهو ما يعرف بـ«الجرف القاري»، لافتًا إلى أن الجزيرتين تتبعان من حيت التكوين للسعودية وليس مصر.

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أكد أن مسألة سعودية الجزيرتين هي محسومة ومنتهية ولا يجب النظر فيها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يكن بوسعه رفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة.