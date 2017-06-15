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بكري: متآمرون يستغلون «أزمة الجزيرتين» للانقلاب على النظام

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بكري: متآمرون يستغلون «أزمة الجزيرتين» للانقلاب على النظام بكري: متآمرون يستغلون «أزمة الجزيرتين» للانقلاب على النظام

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مساء الخميس، إن الجيش المصري الذي تأسس قبل 3200 عام قبل الميلاد، لا يمكن أن يفرط في ذرة من تراب الوطن، مشدّدًا على ثقته في القوات المسلحة.

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن بعض المتآمرين وجماعة الإخوان يحاولون استغلال الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية، كوسيلة للتشكيك في الجيش، ومحاولة العودة مرة أخرى للمقدمة.

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تابع: «هؤلاء يقولون حاليًا إنه حان الوقت للانقلاب على نظام الحكم، وإثارة وحرق البلد وإعادتنا إلى نقطة الصفر، وهؤلاء هم أعداء مصر الحقيقيون»، مؤكدًا أن «المخابرات العامة لم تكلف أحدًا ببحث مصرية جزيرتي تيران وصنافير».

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