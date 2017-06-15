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بكري: «السيسي وضع نفسه وأسرته قيد الاغتيال الأبدي ولا يمكن أن يخون»

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بكري: «السيسي وضع نفسه وأسرته قيد الاغتيال الأبدي ولا يمكن أن يخون» بكري: «السيسي وضع نفسه وأسرته قيد الاغتيال الأبدي ولا يمكن أن يخون»

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مساء الخميس، إن سلاح الشائعات رخيص ومنتشر، لافتًا إلى إدراكه الحمية الوطنية لدى المصريين تجاه وطنهم.

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أنه يثق تمامًا في مؤسسة الجيش والرئيس عبد الفتاح ، مشيرًا إلى أن الأخير حمل روحه على كفه لإنقاذ هذا الوطن.

تابع: «السيسي وضع نفسه وأسرته قيد الاغتيال الأبدي، ولا يمكن أن يخون، ولا جيش يعرف أن يفرط، ولا مخابرات عامة ولا أمن وطني ولا أي مؤسسة من مؤسسات الدولة».

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استكمل: «نحن في زمن يحاول فيه البعض ليّ الحقيقة، لأهداف وأغراض سياسية، وهناك من يطلق الشائعات لضرب مصر وليس من أجل تيران وصنافير، والأبرياء تحركهم النزعة الوطنية».

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التحرير

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