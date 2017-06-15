القبض على صحفي بالدقهلية بتهمة التحريض على التظاهر
القبض على صحفي بالدقهلية بتهمة التحريض على التظاهر
10:50 م الخميس 15 يونيو 2017
ارشيفية
الدقهلية - رامي القناوي:
ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، مساء اليوم الخميس، القبض على "أحمد أمين"، الصحفي بجريدة الكرامة، وعضو اللجنة النقابية بالدقهلية، على خلفية اعتراضه على قرار مجلس النواب بسعودية جزيرتي تيران وصنافير.
وأكد مصدر أمني رفيع بمديرية أمن الدقهلية، أن قوة من جهاز الأمن الوطني، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، ألقت القبض على الصحفي داخل منزله.
وأضاف المصدر أن الصحفي، وُجّهت له تهم التحريض على التظاهر، ويجري التحقيق معه بقسم شرطة ثان، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.
من جهة أخرى، أدانت اللجنة النقابية لصحفيي الدقهلية إلقاء القبض على الصحفي من منزله، مطالبين بسرعة الإفراج عنه.
وقال هشام لطفي، وكيل اللجنة بالدقهلية، إنه سيجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإخطار نقابة الصحفيين، وتشكيل لجنة قانونية لبحث كافة السبل للإفراج عن الصحفي فورًا.
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