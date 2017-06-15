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رسميًا.. «متعب» يغيب عن مواجهة سموحة

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رسميًا.. «متعب» يغيب عن مواجهة سموحة رسميًا.. «متعب» يغيب عن مواجهة سموحة

التحرير

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تغيب عماد متعب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي، مساء اليوم الخميس، والذي يقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وجاء غياب مهاجم الأهلي، بعد أن فشل في إجتياز الإختبار الطبي الذي خضع له قبل مران اليوم ليتأكد بذلك غيابه رسميًا عن مواجهة سموحة.

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وتعرض متعب لإصابة في مران الثلاثاء الماضي، بكدمة في القدم، خرج على إثرها برفقة طبيب الفريق، ولم يستكمل التدريبات.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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التحرير

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