ستانلي يدخل دائرة اهتمام الأهلي.. وعقبة وحيدة تهدد الصفقة

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كشف مصدر مسئول في النادي الأهلي، إن الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة حسام البدري، أبدي رغبته في التعاقد مع لاعب خط وسط مهاجم أجنبي، في ظل الأنباء المتواترة عن نية اتحاد الكرة في رفع عدد قيد اللاعبين الأجانب إلى 4 لاعبين، وتراجع البدري عن فكرة التعاقد مع مهاجم صريح، حيث يرى أن كلًا من وليد أزارو، وجونيور أجايي ومروان محسن وعمرو جمال، قادرين على القيام بمهام هذا المركز الذي في النهاية لا يشارك فيه إلا لاعبًا واحدًا، بينما هناك حاجة للتعاقد مع لاعب مهاري وسريع قادر علي صناعة وبناء الهجمات في وسط الملعب.

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وأوضح المصدر أن النيجيري ستانلي لاعب وادي دجلة، المعار للزمالك، أصبح في دائرة اهتمام الأهلي، إلا أن هناك عقبة تقف أمام التعاقد معه وهي أنه لن يستطيع المشاركة مع الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، لأنه سبق وان لعب في النسخة الحالية بقميص الزمالك