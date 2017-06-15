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المرصد: الجيش السوري يستعيد السيطرة على حقل غاز في معركة البادية

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مصراوي Masrawy

المرصد: الجيش السوري يستعيد السيطرة على حقل غاز في معركة البادية

10:46 م الخميس 15 يونيو 2017

المرصد: الجيش السوري يستعيد السيطرة على حقل غاز في معركة البادية

دمشق - (أ ف ب): 

استعاد الجيش السوري، الخميس، السيطرة على حقل الأرك للغاز في وسط سوريا في إطار الحملة العسكرية التي يخوضها لطرد تنظيم "داعش" من منطقة البادية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويخوض الجيش السوري منذ مايو الماضي حملة عسكرية واسعة للسيطرة على منطقة البادية، التي تمتد على مساحة 90 ألف كلم مربع وتربط وسط البلاد بالحدود العراقية والأردنية.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: "سيطرت قوات النظام على حقل الأرك للغاز في ريف حمص الشرقي" والذي كان استولى عليه تنظيم "داعش" في العام 2015.

ويقع حقل الأرك شمال مدينة تدمر الأثرية في قلب البادية السورية التي كان التنظيم يسيطر منذ العام 2014 على أجزاء واسعة منها قبل أن يتراجع تدريجياً تحت وطأة الضربات الروسية.

وباتت قوات النظام، وفق عبد الرحمن، تبعد نحو 25 كيلومترًا جنوب مدينة السخنة "التي ستتيح السيطرة عليها لقوات النظام التقدم إلى محافظة دير الزور الواقعة تحت سيطرة التنظيم.

وأعلن الجيش السوري السبت سيطرته على مساحات واسعة من البادية تصل مساحتها إلى 20 الف كيلومتر مربع ما اتاح له الوصول الى الحدود مع العراق للمرة الأولى منذ العام 2015.

وفقدت قوات النظام خلال النزاع في سوريا السيطرة على العديد من حقول النفط والغاز لا سيما في محافظات حمص ودير الزور.

واستعادت لاحقًا السيطرة على حقول عدة في حمص بينها حقل جزل النفطي وحقل الشاعر للغاز في حمص. ولا يزال التنظيم المتطرف يسيطر على حقول أخرى في البادية بينها حقل الهيل للغاز.

هذا المحتوى من

AFP

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