عشائر بالأنبار تتهم الحكومة العراقية بتهميشها بعد طرد داعش

الرمادي (العراق) -(د ب أ)

اتهم الشيخ ناجي عبد الله الدليمي أحد قادة عشائر محافظة الأنبار اليوم الخميس الحكومة العراقية بتهميش أبناء عشائر الأنبار، التي حاربت تنظيم داعش وناصرت القوات العراقية خلال الحرب التي استمرت ثلاث سنوات متتالية في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال الشيخ الدليمي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "العشائر التي حاربت الإرهاب، وتقوم بمسك المناطق المحررة في مدن الأنبار، تعاني من التهميش من قبل الحكومة العراقية لرفضها تسليحها واعطائها حقوقها، بالرغم التضحيات التي قدمتها لتحرير المحافظة".

وأضاف الدليمي أن "تهميش مقاتلي العشائر وإنكار دمائهم التي سالت في سبيل تحرير المحافظة، في الوقت الذي تقوم به الحكومة المركزية بتوفير كامل الدعم والتسليح إلى الحشد الشعبي، يؤكد لنا أن الحكومة تنظر إلى أبناء شعبها بنظرة ضيقة". مؤكدا أن "العديد من المقاتلين يقومون بشراء الأسلحة من أموالهم لتنفيذ واجباتهم القتالية واستخدام أسلحتهم لشخصية".

وأوضح أن "تهميش المقاتلين سيكون له تأثير سلبي على الأوضاع الأمنية بالمحافظة، كون المقاتلين سيفهمون أن تضحياتهم غير مهمة بنظر الحكومة العراقية"، مطالبا بـالإسراع إلى تسليحهم وإعطائهم نفس الامتيازات التي يتمتع بها أبناء الحشد الشعبي للحيلولة دون عودة الجماعات المتطرفة إلى محافظة الأنبار.