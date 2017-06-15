أخبار عاجلة

عودة المواقع التي تم حجبها عدا وكالة الأنباء القطرية.. وزغلول: خطوة جيدة -
محلل سعودي: قطر ستعمل على بث الفرقة من خلال ملف «تيران وصنافير» -
صورة وخبر: الموصل.. جندي ونظرة مهموم -
ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي -
10 تصريحات × 24 ساعة -
خبير عسكري: نحتاج لعام واحد للقضاء على الإرهاب إذا توقف التمويل -
مستشار صندوق النقد السابق: الدولار سينخفض لـ14 جنيهًا خلال عام -
مساعد وزير الداخلية يفاجئ قوات الشرطة في المترو خلال الإفطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وفد شركة إيني الإيطالية يصل القاهرة لتفقد مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وفد شركة إيني الإيطالية يصل القاهرة لتفقد مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي

10:32 م الخميس 15 يونيو 2017

وفد شركة إيني الإيطالية يصل القاهرة لتفقد مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي

شركة إيني الإيطالية

القاهرة- (د ب أ):

وصل إلى القاهرة مساء الخميس، وفد من شركة إيني الإيطالية قادما بطائرة خاصة من روما في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يتابع خلالها ما تم تنفيذه من مشروعات حقل ظهر للغاز الطبيعي ولقاء عدد من كبار المسؤولين.

وبحسب مصادر مطلعة يزور الوفد- خلال الساعات القادمة- مدينة بورسعيد، شمال شرق القاهرة؛ لتفقد الإنشاءات الخاصة بالمحطة البرية لاستقبال ومعالجة الغاز المستخرج من حقل ظهر بمنطقة بورسعيد، والذي يعتبر من أكبر الاكتشافات لحقول الغاز في والبحر المتوسط.

وسيعمل الوفد الإيطالي على متابعة معدلات تقدم الأعمال من أجل الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد والانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، ووضعه على خريطة الإنتاج في نهاية العام الحالي 2017 بما سوف يعكس آثارا إيجابية على معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والمساهمة في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في مصر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • صحف السبت: الإخوان تُطلق لجان

    صحف السبت: الإخوان تُطلق لجان "العمل النوعي المُتقدم" لتنفيذ عمليات

    أخبار
  • الأرصاد عن طقس غدًا الأربعاء: حار على كافة أنحاء البلاد

    الأرصاد عن طقس غدًا الأربعاء: حار على كافة أنحاء البلاد

    أخبار
  • بروتوكول تعاون بين البترول والتضامن لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المناطق النائية

    بروتوكول تعاون بين البترول والتضامن لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المناطق

    أخبار
  • الأرصاد: طقس الأربعاء

    الأرصاد: طقس الأربعاء "مُعتدل".. والعظمى بالقاهرة 30

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • أمن الإسكندرية: ملتزمون بضبط النفس مع تظاهرات

    أمن الإسكندرية: ملتزمون بضبط النفس مع تظاهرات "تيران وصنافير"أخبار

  • مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا

    مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا "لا" لسعودية تيران وصنافيرأخبار

  • فقط في رمضان.. المصريين يفعلوا هذا مع زوجاتهم

    فقط في رمضان.. المصريين يفعلوا هذا مع زوجاتهمفنون

  • أول استقالة في مجلس النواب بسبب اتفاقية

    أول استقالة في مجلس النواب بسبب اتفاقية "تيران وصنافير"أخبار

  • قانوني: السعودية ستكون مسئولة بعد تسلم تيران وصنافير عن حرية الملاحة في خليج العقبة

    قانوني: ستكون مسئولة بعد تسلم تيران وصنافير عن حرية الملاحةأخبار

  • تامر عبدالمنعم يتسبب فى بكاء بسمة وهبه

    تامر عبدالمنعم يتسبب فى بكاء بسمة وهبهأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز

ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - لقاء مع ك. خالد جلال مدير الكرة بالزمالك بعد الفوز على أسوان بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. خالد جلال مدير الكرة بالزمالك بعد الفوز على أسوان بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. أحمد كشري مدرب النصر للتعدين بعد خسارة فريقه من طنطا بالجولة الـ 31 من الدوري

ستاد مصر - لقاء مع ك. أحمد كشري مدرب النصر للتعدين بعد خسارة فريقه من طنطا بالجولة الـ 31 من الدوري