وفد شركة إيني الإيطالية يصل القاهرة لتفقد مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي
وفد شركة إيني الإيطالية يصل القاهرة لتفقد مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي
10:32 م الخميس 15 يونيو 2017
شركة إيني الإيطالية
القاهرة- (د ب أ):
وصل إلى القاهرة مساء الخميس، وفد من شركة إيني الإيطالية قادما بطائرة خاصة من روما في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يتابع خلالها ما تم تنفيذه من مشروعات حقل ظهر للغاز الطبيعي ولقاء عدد من كبار المسؤولين.
وبحسب مصادر مطلعة يزور الوفد- خلال الساعات القادمة- مدينة بورسعيد، شمال شرق القاهرة؛ لتفقد الإنشاءات الخاصة بالمحطة البرية لاستقبال ومعالجة الغاز المستخرج من حقل ظهر بمنطقة بورسعيد، والذي يعتبر من أكبر الاكتشافات لحقول الغاز في مصر والبحر المتوسط.
وسيعمل الوفد الإيطالي على متابعة معدلات تقدم الأعمال من أجل الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد والانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، ووضعه على خريطة الإنتاج في نهاية العام الحالي 2017 بما سوف يعكس آثارا إيجابية على معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والمساهمة في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في مصر.
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