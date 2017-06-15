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انتشار أمني مُكثف بمحيط مقر حزب الكرامة في الدقي

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مصراوي Masrawy

انتشار أمني مُكثف بمحيط مقر حزب الكرامة في الدقي

10:29 م الخميس 15 يونيو 2017

انتشار أمني مُكثف بمحيط مقر حزب الكرامة في الدقي

أرشفية

كتب- محمد قاسم:

شهد محيط حزب الكرامة بمنطقة الدقي، انتشارًا أمنيًا ملحوظًا بالتزامن مع تردد أنباء لاجتماع عدد من القوى الحزبية الرافضة لاتفاقية "تيران وصنافير" بمقر الحزب.

واصطفت ثلاث عربات للشرطة بينهم مدرعة وحاملتي جنود بشارع التحرير في مقدمة الشارع الموصل لمقر الحزب، كما وقفت عربة أخرى للشرطة في نهاية الشارع الممتد لميدان المساحة.

وانتشرت أفراد للشرطة بزي رسمي ومدني داخل الشارع وسط ترقب لأية اجتماعات تجري في الحزب.

كان خالد داوود رئيس حزب الدستور، قال إن الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض التي تأسست منذ أكثر من عام ستعقد اجتماعًا مساء اليوم الخميس، في الساعة الثامنة ونصف بمقر حزب الكرامة؛ لبحث المشاركة في التظاهرات التي من المقرر انطلاقها غدًا الجمعة، في ميدان التحرير، ضد الموافقة على تمرير مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية والمعروفة إعلاميا باسم "تيران وصنافير".

لكن السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الشعبي الذي شكل تحالف مع حزب الكرامة، قال إنه متواجد داخل الحزب ولا يوجد اجتماعات داخله، لافتًا إلى أنه تجري اجتماعات تنسيقية دورية بين القوى الرافضة لاتفاقية "تيران وصنافير".

تشمل "الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض" عدة أحزاب وشخصيات سياسية، منها أحزاب الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعيش والحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، إضافة إلى بعض الشخصيات، منهم عبدالجليل مصطفى، وجورج إسحاق، وأحمد البرعي، وحمدين صباحي.

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