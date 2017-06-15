ضبط متهم هارب من سجن وادي النطرون في أحداث يناير 2011

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

ضبط أمن الإسماعيلية، متهمًا هاربًا من سجن وادي النطرون 440 في أحداث يناير 2011.

كانت معلومات وردت للأمن، مفادها تردد الهارب "حمدان.ع. ك"، بائع خردة مقيم، عزبة الهجانة، مدنية نصر أول، القاهرة، الهارب من سجن وادي النطرون 440 في أحداث يناير 2011، في القضية المقضي فيها بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة "مخدرات".

جرى إعداد مأمورية استهدفت المذكور، أسفرت عن ضبطه وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية، عدد 11 طلقة من ذات العيار، وبمناقشته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بهروبه من سجن وادى النطرون خلال أحداث يناير2011 ، وحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في الأعمال الإجرامية غير المشروعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.