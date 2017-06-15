أخبار عاجلة

عودة المواقع التي تم حجبها عدا وكالة الأنباء القطرية.. وزغلول: خطوة جيدة -
محلل سعودي: قطر ستعمل على بث الفرقة من خلال ملف «تيران وصنافير» -
صورة وخبر: الموصل.. جندي ونظرة مهموم -
ستاد مصر - ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بالجولة الـ 31 من الدوري الممتاز -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة الـ 31 من الدوري مع ك. أحمد الشناوي -
10 تصريحات × 24 ساعة -
خبير عسكري: نحتاج لعام واحد للقضاء على الإرهاب إذا توقف التمويل -
مستشار صندوق النقد السابق: الدولار سينخفض لـ14 جنيهًا خلال عام -
مساعد وزير الداخلية يفاجئ قوات الشرطة في المترو خلال الإفطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط متهم هارب من سجن وادي النطرون في أحداث يناير 2011

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط متهم هارب من سجن وادي النطرون في أحداث يناير 2011

10:22 م الخميس 15 يونيو 2017

ضبط متهم هارب من سجن وادي النطرون في أحداث يناير 2011

ارشيفية

 

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

ضبط أمن الإسماعيلية، متهمًا هاربًا من سجن وادي النطرون 440 في أحداث يناير 2011.

كانت معلومات وردت للأمن، مفادها تردد الهارب "حمدان.ع. ك"، بائع خردة مقيم، عزبة الهجانة، مدنية نصر أول، القاهرة، الهارب من سجن وادي النطرون 440 في أحداث يناير 2011، في القضية المقضي فيها بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة "مخدرات". 

جرى إعداد مأمورية استهدفت المذكور، أسفرت عن ضبطه وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية، عدد 11 طلقة من ذات العيار، وبمناقشته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بهروبه من سجن وادى النطرون خلال أحداث يناير2011 ، وحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في الأعمال الإجرامية غير المشروعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قرعة علنية لتخصيص محلات بديلة لـ37 بائعًا جائلًا في الإسماعيلية

    قرعة علنية لتخصيص محلات بديلة لـ37 بائعًا جائلًا في الإسماعيلية

    أخبار
  • محافظ الإسماعيلية يحيل ملف التعديات على أرض مستشفى المنارة للنيابة

    محافظ الإسماعيلية يحيل ملف التعديات على أرض مستشفى المنارة للنيابة

    أخبار
  • الإعدام شنقًا لمتهمَين أطلقا النيران على سيارة شرطة بالإسماعيلية

    الإعدام شنقًا لمتهمَين أطلقا النيران على سيارة شرطة بالإسماعيلية

    أخبار
  • محافظ الإسماعيلية: تجهيز44 ساحة لآداء شعائر صلاة عيد الفطر

    محافظ الإسماعيلية: تجهيز44 ساحة لآداء شعائر صلاة عيد الفطر

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • 5 قرارات للسيسي اليوم أبرزها فصل معاون نيابة بغير الطريق التأديبي

    5 قرارات للسيسي اليوم أبرزها فصل معاون نيابة بغير الطريق التأديبيأخبار

  • إصابة ضابط ومجندين بمطار القاهرة في حادث تصادم

    إصابة ضابط ومجندين بمطار القاهرة في حادث تصادمأخبار

  • بعد موافقة النواب.. هل هناك ما يمنع تنفيذ اتفاقية

    بعد موافقة النواب.. هل هناك ما يمنع تنفيذ اتفاقية "تيران وصنافير"؟أخبار

  • توقعات بضغوط

    توقعات بضغوط "محدودة" على الدولار بعد إلغاء القيود على التحويلات للخارجأخبار

  • من التظاهر لـ

    من التظاهر لـ"التفاوض".. قصة 90 دقيقة من مسيرة "تيران وصنافير" بوسطأخبار

  • سفير قطر يعود إلى القاهرة لحضور اجتماع جامعة الدول العربية

    سفير قطر يعود إلى القاهرة لحضور اجتماع جامعة الدول العربيةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عودة المواقع التي تم حجبها عدا وكالة الأنباء القطرية.. وزغلول: خطوة جيدة

عودة المواقع التي تم حجبها عدا وكالة الأنباء القطرية.. وزغلول: خطوة جيدة

صورة وخبر: الموصل.. جندي ونظرة مهموم

صورة وخبر: الموصل.. جندي ونظرة مهموم

العرب اليوم.. جيش سوريا يستعيد "الأرك" و"انهيار" الحوثيين

العرب اليوم.. جيش سوريا يستعيد "الأرك" و"انهيار" الحوثيين

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة