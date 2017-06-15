الدولار يستقر على 18.14 جنيه في نهاية تعاملات اليوم

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استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى 18.0418 جنيه للشراء و18.1409 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 20.1436 جنيه للشراء و20.2579 للبيع.

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ووفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 23.0520 جنيه للشراء و23.1877 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.5177 جنيه للشراء و18.6270 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 16.4345 جنيه للشراء و16.5323 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6510 جنيه للشراء و2.6671 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.8104 جنيه للشراء و4.8372 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 59.4653 جنيه للشراء و59.8215 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.9119 جنيه للشراء و4.9390 جنيه للبيع.