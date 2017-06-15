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السيسي يلتقي وزير الإسكان لبحث سير العمل في العاصمة الجديدة

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السيسي يلتقي وزير الإسكان لبحث سير العمل في العاصمة الجديدة السيسي يلتقي وزير الإسكان لبحث سير العمل في العاصمة الجديدة

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، والمهندس محمد يحيى زكي، المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة .

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد وزير الإسكان عرض خلال الاجتماع تطور العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، وتم استعراض آخر التطورات الخاصة بإنشاء الحي السكنى فضلاً عن الموقف التنفيذي لأعمال توصيل المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعرض وزير الإسكان، التصميم المقترح لحي المال والأعمال، فضلاً عن التصور المقترح لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية عبر خط للسكك الحديدية، يبدأ من مدينة العين السخنة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم مدينة 6 أكتوبر وصولاً إلى مدينتي الإسكندرية والعلمين بإجمالي أطوال يبلغ 533 كم. 

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وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وافق على التصميم المقترح لحي المال والأعمال، وكذلك التصور الخاص بخط السكة الحديدية، مؤكدًا على أهمية توفير أفضل الخدمات لمختلف أحياء العاصمة الإدارية الجيدة وخاصة حى المال والأعمال، بما يمثل عنصرًا جاذبًا للشركات الدولية والعالمية.

وأكد الرئيس على أهمية ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية عبر من الطرق ووسائل المواصلات المختلفة، ومنها شبكة للسكة الحديدية، الأمر الذي سيساعد في سهولة تنقل المواطنين من وإلى العاصمة الجديدة.

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