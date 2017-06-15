«باسم وستانلي» يقودان هجوم الزمالك أمام أسوان

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أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي إيناسيو، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة أسوان، المقرر لها مساء اليوم على ملعب بتروسبورت في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حسني فتحي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح

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خط الوسط: أحمد توفيق ومعروف يوسف وشيكابالا ومصطفى فتحي

خط الهجوم: باسم مرسي وستانلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمود عبدالرحيم "جنش" وشوقي السعيد وطارق حامد ومحمود دونجا وأحمد وفعت ومحمد مسعد ومايوكا.