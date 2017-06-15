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«باسم وستانلي» يقودان هجوم الزمالك أمام أسوان

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«باسم وستانلي» يقودان هجوم الزمالك أمام أسوان «باسم وستانلي» يقودان هجوم الزمالك أمام أسوان

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أعلن الجهاز الفني لفريق ، بقيادة البرتغالي إيناسيو، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة أسوان، المقرر لها مساء اليوم على ملعب بتروسبورت في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

خط الدفاع: حسني فتحي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح 

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خط الوسط: أحمد توفيق ومعروف يوسف وشيكابالا ومصطفى فتحي

خط الهجوم: باسم مرسي وستانلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمود عبدالرحيم "جنش" وشوقي السعيد وطارق حامد ومحمود دونجا وأحمد وفعت ومحمد مسعد ومايوكا.

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