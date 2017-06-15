بالصور.. انتهاء ٨٠٪ من أعمال تطوير الطريق الدائري بالإسكندرية
بالصور.. انتهاء ٨٠٪ من أعمال تطوير الطريق الدائري بالإسكندرية
09:24 م الخميس 15 يونيو 2017
تطوير الطريق الدائري بالإسكندرية
الإسكندرية - محمد عامر:
قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه جرى الانتهاء من 80% من أعمال تطوير الطريق الدائري بحي وسط الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه من المقرر افتتاح الطريق نهاية يوليو القادم.
وشدد "سلطان"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، على الجهات المنفذة للمشروع بتكثيف الأعمال وزيادة دوريات العمل به لسرعة تسليم جميع أعمال التطوير، في الوقت المحدد، مؤكدًا على تذليل كافة العقبات التي تعوق عملية التطوير، وأنه لن يسمح بأي تقصير، وسيجري محاسبة المسئولين عن أي تأخر.
وأوضح أن مشروع تطوير الطريق الدائري، يعد وصلة حيوية بديلة للكورنيش المتجهة إلى شرق المدينة، وسيساهم بشكل كبير في الحد من التكدس والاختناق المروري بوسط اﻹسكندرية، ما سيشعر المواطنين بمدى التحسن الملحوظ في الحركة المرورية.
وأكد المحافظ خلال تفقده المشروع، أن الإسكندرية تسير في اتجاه تطوير المناطق الحيوية وتخطيطها لتمثل إضافات جديدة لها، وتحسين الحركة المرورية في أنحائها للحد من ظاهرة التكدس والاختناق المروري، مؤكدًا أن الهدف هو شعور المواطن بمدى اهتمام الدولة بالتنمية وسرعة حل المشكلات.
يذكر أن الطريق الدائري يربط من الطريق الصحراوي إلي شرق المدينة بطول 8 كيلو و800 متر، من بداية الصحراوي وحتى كوبري أبيس.
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