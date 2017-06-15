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أمريكا تصدر مذكرات توقيف بحق 10 رجال أمن أتراك

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مصراوي Masrawy

أمريكا تصدر مذكرات توقيف بحق 10 رجال أمن أتراك

09:01 م الخميس 15 يونيو 2017

أمريكا تصدر مذكرات توقيف بحق 10 رجال أمن أتراك

شرطة واشنطن

واشنطن - (د ب أ)
أعلنت شرطة واشنطن اليوم الخميس، أن السلطات الأمريكية أصدرت مذكرات توقيف بحق عشرة من رجال الأمن الأتراك الذين شاركوا في مشاجرة خارج مقر اقامة السفير التركي، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لواشنطن الشهر الماضي.

وأوضحت الشرطة أن رجال أمن اردوغان هم من بين 18 شخصا يواجهون اتهامات بالاعتداء بعد المشاجرة التي وقعت يوم 16 مايو بين المتظاهرين المناهضين لاردوغان ورجال الأمن الأتراك.

وتلقى تسعة من المتظاهرين المصابين العلاج في مستشفيات قريبة.

وقالت إدارة شرطة العاصمة واشنطن إنها أجرت تحقيقا باستخدام لقطات للحادث زودتها بها وزارة الخارجية وجهاز الخدمة السرية الامريكية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعربت عن قلقها إزاء الحادث وقت حدوثه ، واستدعت تركيا السفير الأميركي في أنقرة بشأن ما زعمت أنها "اجراءات عدوانية وغير مهنية" من أفراد الأمن الأمريكيين خلال الحادث.

وكتب المشرعان الامريكيان جون ماكين وديان فاينشتاين رسالة إلى اردوغان بعد الحادث، اتهما فيها رجال الأمن الاتراك بارتكاب "انتهاك صارخ" للحق في حرية التجمع من خلال مهاجمة "المتظاهرين السلميين".

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