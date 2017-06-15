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نادية هنري: قرار «مفوضي الدولة» خطوة جديدة لوقف اتفاقية ترسيم الحدود

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نادية هنري: قرار «مفوضي الدولة» خطوة جديدة لوقف اتفاقية ترسيم الحدود نادية هنري: قرار «مفوضي الدولة» خطوة جديدة لوقف اتفاقية ترسيم الحدود

التحرير

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قالت نادية هنري، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري قضى يومًا كئيبًا أمس الأربعاء، بعد التصديق على اتفاقية تعيين الحدود بين والسعودية.

وأضافت النائبة، أن بقرار هيئة مفوضي الدستورية العليا برفض منازعتي تنفيذ محكمة الأمور المستعجلة وتأكيد صحة قرار المحكمة الإدارية العليا، وأنه لا يخالف الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وسوف تنظر المحكمة القضية في 30 يوليو المقبل يعطي أمل جديد في رفض الاتفاقية. 

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وأوضحت، أنه في حال وافق رأي المحكمة رأي هيئة المفوضين - وهو المتوقع - فسيكون ما حدث في البرلمان  بالأمس هو مجرد "فضيحة" ليس لها أثر قانوني أو دستوري، وسيتأكد ماقالته الإدارية العليا أن الإتفاقية هي والعدم سواء.

وطالبت عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح ، بألا يصدق على الاتفاقية ويسلم أرضنا لغيرنا، قبل البت في المنازعة الدستورية.

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التحرير

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