"ماكس ميديا": إعلان مصر للطيران فكرة عامة غير مقتبسة من "العال الإسرائيلية"

كتب- طه عبيد

قالت شركة "ماكس ميديا" المنتجة للإعلان الترويجي المرئي لشركة "مصر للطيران"، إن الإعلان فكرة عامة غير مقتبسة من أحد.

وأضافت الشركة، في ردها على ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية، تحت عنوان "إعلان مصر للطیران مسروق من إعلان لشركة العال الإسرائيلية"، إن الشركة لم تقتبس الإعلان من أحد، وأن الأفكار الإعلانیة في جمیع أنحاء العالم متشابهة.

ولفتت الشركة، في بيان لها الخميس، إلى أن إعلانهم اشتمل على فكرة تقدمها جمیع شركات الطیران في جمیع أنحاء العالم، وهي تقدیم الخدمات للركاب والوصول بشبكتها لأي منطقة.

وأوضحت أنها لم تر إعلان "شركة العال الإسرائيلية ولا غيره" إلا بعد أن تم نشر الخبر بالجريدة، ووجدت الشركة أيضا أن عدد من شركات الطیران العالمية اعتمد نفس الفكرة بنفس اللقطات في الإعلان ، مثل شركة الخطوط الجویة التركية الصادر في عام 2007، وإعلان الخطوط الجویة البريطانية في 2012، وإعلان العال الإسرائيلة في 2014 ، وإعلان احدى خطوط شركات الطیران الصینیة في 2015 ، وربما تشارك أصحاب هذه الإعلانات في اختيارهم لنفس المشاهد وشرائها من مواقع إلكترونية متخصصة معروفة ببيع الصور، ولقطات الفيديو لاستخدامها في الحملات الاعلانية من خلال اشتراكات سنوية مدفوعة.

وأشارت "ماكس ميديا" إلى أن جميع تلك الإعلانات تشابھت فقط في طریقة تناولھا، وطرحھا للخدمات التي تقدمھا للركاب في جمیع أنحاء العالم، والمدن التي تصل إلیھا تلك الخدمات وھي الفكرة الأساسیة لأي إعلان یتعلق بشركات الطيران.

وذكرت الشركة، أن إعلانها تمیز عن باقي الإعلانات السابقة بعدة أمور منحته الحمایة القانونیة والفكرية، مع وجود بعض التشابه في طبیعة الخدمات التي تقدمھا شركات الطیران في جمیع أنحاء العالم وفي المناظر السياحية الشهيرة بكل دولة تصل إليها رحلات تلك الشركات.

وأشارت الوكالة أن الزج باسم إسرائيل في الموضوع هدفه إثارة مشاعر الرأي العام اتجاه "مصر للطيران"، وهو ماحرص عليه الراغبين في إثارة هذا الجدل، إما لهدف تجاري أو سياسي، فضلا عن تشويه صورة الشركة الوطنية التي إتخذت خطوة إيجابية نحو تطوير الفكر التسويقي والدعائي لها- على حد قولها.