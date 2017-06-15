محافظ الإسكندرية: انتهاء المرحلة الأولى من تطوير ترعة المحمودية خلال أسبوعين

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس انتهاء المرحلة الأولى من أعمال تطوير ترعة المحمودية بطول 500 متر بنطاق حي غرب خلال أسبوعين.

وشدد "سلطان" على رئيس حى غرب بزيادة المساحة الخضراء على كورنيش المحمودية، وزراعة الأشجار بها، وتكثيف أعمال التطهير على جانبي الترعة، وإنارة كافة الأعمدة بها.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تأتي استكمالًا لخطة المحافظة في خلق مزيد من الأماكن الترفيهية والسياحية بها، وتحقيق نهضة شاملة في كل المجالات ورفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة والطرق والخدمات.

وكان محافظ الإسكندرية، قد تفقد، اليوم الخميس، أعمال تطوير ترعة المحمودية، للوقوف على آخر الأعمال بها من تطوير مسطاح الترعة وجعلها متنزهًا حضاريًا وممشى لأهالي الثغر.

يشار إلى مساهمة المجتمع المدني والجهود الذاتية في أعمال تطوير ترعة المحمودية، والتي ينفذها الحي على ثلاث مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى من خلف قسم مينا البصل حتى كوبري القصب -كفر عشري-، والمرحلة الثانية من كوبري القصب حتي كوبري كرموز، أما المرحلة الثالثة من كوبري كرموز حتى كوبري راغب.